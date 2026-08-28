Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод в рамках подготовки к его 250-летию

Заместитель Председателя Государственной Думы Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод. Рабочая поездка стала частью подготовки к празднованию в октябре 250-летия конезавода и орловской рысистой породы.
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