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Газета Коммуна

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Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод в рамках подготовки к его 250-летию

Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод в рамках подготовки к его 250-летию

Заместитель Председателя Государственной Думы Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод. Рабочая поездка стала частью подготовки к празднованию в октябре 250-летия конезавода и орловской рысистой породы.

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