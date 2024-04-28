Красноярска поделилась гидом по Калининградской области

Зеленоградск — небольшой курортный город в 30 километрах от Калининграда. В последнее время город приобрел особую популярность среди туристов благодаря близости к морю, милым историческим особнякам и, конечно же, кошкам.
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