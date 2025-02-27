Школу на 1 275 мест в 26-м микрорайоне Братска построят к осени 2027 года

В Братске планируют завершить строительство в 26-м микрорайоне к сентябрю 2027 года. Решение принято после совещания с участием вице-премьера Чернышенко, министра Кравцова и губернатора Кобзева, сообщает ТАСС.
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