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Большинство россиян выступили против использования ИИ в рекламе

Большинство россиян выступили против использования ИИ в рекламе

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Более половины опрошенных россиян считают, что могут отличить рекламу, созданную искусственным интеллектом, от сделанной человеком, при этом большинство респондентов отметили, что реклама без участия нейросетей нравится им больше.

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