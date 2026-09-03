Большинство россиян выступили против использования ИИ в рекламе

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Более половины опрошенных россиян считают, что могут отличить рекламу, созданную искусственным интеллектом, от сделанной человеком, при этом большинство респондентов отметили, что реклама без участия нейросетей нравится им больше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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