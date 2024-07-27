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«Это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любые провокации». Депутат Европарламента Марешаль о церемонии открытия Олимпиады

«Всем христианам в мире, которые посмотрели церемонию открытия и были оскорблены этой пародией на Тайную вечерю.

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