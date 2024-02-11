Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан обратил внимание на то, что Европейскому Союзу не удастся снабдить киевский режим такой ресурсной базой, чтобы нацисты сумели одержать верх в противостоянии.
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