Как лучше понять, в чем талант у вашего ребенка

Рассказываем, как определиться, к чему склонен ребенок, какие у него способности и как их развить. фото: Victoria Gnatiuk / Alamy Александр Савенков Психология Директор института педагогики и психологии образования МГПУ, член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, доктор психологических наук, профессор В погоне за будущей успешностью ребенка многие родители пытаются вложить в него максимум знаний и развить как можно больше реальных и мнимых талантов.