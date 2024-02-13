Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никитин
    Заговорили о переговорах с врагами, начали отмазывать всех противников СВО, похоже как и ранее народ сливают.Киркоров спел бой...
  • Валерий Шаронов
    конечно запретить и оставить только жёлтый и голубой!МИД Украины потре...
  • Walery
    Да... целью НАТО. Они всегда и везде разрушают города начиная с Дрездена, Хиросимы и Нагасаки, Токио,  Белграда и Газ...В Чехии назвали К...

Посол Степанов рассказал, что Канада попросила еще время для ответа по Гунько

Посол Степанов рассказал, что Канада попросила еще время для ответа по Гунько

Посол Российской Федерации в Оттаве Олег Степанов рассказал в ходе беседы с РИАН, что представители Министерства иностранных дел Канады выступили с просьбой предоставить больше времени на подготовку ответа по делу Ярослава Гунько (Хунки) в процессе встречи с дипломатическими деятелями из России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх