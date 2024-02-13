Посол Степанов рассказал, что Канада попросила еще время для ответа по Гунько

Посол Российской Федерации в Оттаве Олег Степанов рассказал в ходе беседы с РИАН, что представители Министерства иностранных дел Канады выступили с просьбой предоставить больше времени на подготовку ответа по делу Ярослава Гунько (Хунки) в процессе встречи с дипломатическими деятелями из России.
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