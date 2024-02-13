Посол Степанов рассказал, что Канада попросила еще время для ответа по Гунько

Посол Российской Федерации в Оттаве Олег Степанов рассказал в ходе беседы с РИАН, что представители Министерства иностранных дел Канады выступили с просьбой предоставить больше времени на подготовку ответа по делу Ярослава Гунько (Хунки) в процессе встречи с дипломатическими деятелями из России.