"Выкатывались под налётом украинских БПЛА": механик-водитель танка о хладнокровии и полевом ремонте

О тонкостях своей работы, борьбе с дронами, полевом ремонте, боевом опыте, планах на будущее и многом другом в интервью изданию Украина.
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