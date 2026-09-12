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"Выкатывались под налётом украинских БПЛА": механик-водитель танка о хладнокровии и полевом ремонте

"Выкатывались под налётом украинских БПЛА": механик-водитель танка о хладнокровии и полевом ремонте

О тонкостях своей работы, борьбе с дронами, полевом ремонте, боевом опыте, планах на будущее и многом другом в интервью изданию Украина.

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