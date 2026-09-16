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Крымская газета

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Прокуратура запросила 22 года колонии фигуранту дела о подготовке покушения на Главу Крыма

Прокуратура запросила 22 года колонии фигуранту дела о подготовке покушения на Главу Крыма

Гособвинение попросило Южный окружной военный суд назначить мужчине 22 года колонии строгого режима за подготовку покушения на Главу Крыма Сергея Аксёнова, сообщает агентство ТАСС.

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