Прокуратура запросила 22 года колонии фигуранту дела о подготовке покушения на Главу Крыма

Гособвинение попросило Южный окружной военный суд назначить мужчине 22 года колонии строгого режима за подготовку покушения на Главу Крыма Сергея Аксёнова, сообщает агентство ТАСС.
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