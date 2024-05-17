В Эстонии рассказали, когда избавятся от всех советских воинов к 2025 году

В Эстонии рассчитывают, что демонтаж могил советских воинов, а также надгробий, будет полностью завершен к завершению 2025 года, заявил советник Эстонского военного музея Мадис Микко в интервью изданию Postimees .
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