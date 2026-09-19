‼️🇷🇴🇺🇦Румыния готова делиться с Украиной ядерными технологиями, — президент У Румынии есть производственная база, квалифицированные специалисты и 50-летний опыт в ядерной сфере, заявил президент Никушор Дан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Украине прогно...
- В США назвали чин...
- T Доктрина «мёртвой...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым