Ивица Зубац: «Злюсь на себя за шестой фол. Очень хотел сделать 30+30»

Центровой «Клипперс» Ивица Зубац рассказал, чем он остался недоволен по итогам матча с «Пэйсерс» (114:100), в котором набрал 31 очко, 29 подборов и 3 блок-шота.
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