Андрей Хлутков: «Не пытайтесь самостоятельно «переиграть» злоумышленников»

Директор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) о том, как противостоять мошенникам Андрей Хлутков подчеркнул важность обсуждения вопросов кибербезопасности в период праздничных каникул.
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