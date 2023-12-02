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Чемпионат России. «Факел» примет «Балтику», «Крылья» в гостях у «Сочи», «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» проведут свои матчи в воскресенье

Чемпионат России. «Факел» примет «Балтику», «Крылья» в гостях у «Сочи», «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» проведут свои матчи в воскресенье

В воскресенье ЦСКА примет «Ростов», «Краснодар» – «Оренбург», «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в гостях, «Спартак» – с «Ахматом».

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