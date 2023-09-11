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Дмитрий Бивол: «Я уже на финишной прямой. Не хочу боксировать в 40 лет»

«Не хочу загадывать, как долго я буду боксировать, но понимаю, что это уже какая‑то финишная прямая. Если посмотреть на возраст, когда боксер становится ближе к 40 годам, то это уже закат карьеры.

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