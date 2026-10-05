Как изменились продажи электрокаров в августе

В последний месяц лета Evolute вернул себе лидерство на российском рынке новых электромобилей. По данным агентства АВТОСТАТ, по итогам августа 2026 года объем продаж новых электрических машин Evolute в нашей стране составил 621 экземпляр.
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