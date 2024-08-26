КТО В РОССИИ ВЛАСТЬ: УЗБЕКСКАЯ ДИАСПОРА СНЯЛА С ВЫБОРОВ РУССКОГО ПАТРИОТА

Ничего они бы не смогли, если бы не поддержка с самого верха.

ЕА

Евгений Алексеенко

Это какой-то сюрреализм: русскому патриоту в Питере устроили показательную порку. Савву Федосеева, отгрузившего тонны гуманитарки на фронт, в родном городе сняли с выборов по иску лидера узбекской диаспоры. Представляете, чтобы нечто подобное произошло в Ташкенте? О том, как Северная столица превращается в филиал Азии,Почти вся власть РФ из Питера,значит они предают русских?