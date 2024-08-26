ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Это какой-то сюрреализм: русскому патриоту в Питере устроили показательную порку. Савву Федосеева, отгрузившего тонны гуманитарки на фронт, в родном городе сняли с выборов по иску лидера узбекской диаспоры.
КТО В РОССИИ ВЛАСТЬ: УЗБЕКСКАЯ ДИАСПОРА СНЯЛА С ВЫБОРОВ РУССКОГО ПАТРИОТА
Комментарии
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валерий тишков
Ничего они бы не смогли, если бы не поддержка с самого верха.
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3 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Это какой-то сюрреализм: русскому патриоту в Питере устроили показательную порку. Савву Федосеева, отгрузившего тонны гуманитарки на фронт, в родном городе сняли с выборов по иску лидера узбекской диаспоры. Представляете, чтобы нечто подобное произошло в Ташкенте? О том, как Северная столица превращается в филиал Азии,Почти вся власть РФ из Питера,значит они предают русских?
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2 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, власть в стране давно в руках мастурбеков.
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57 мин.
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