Елецкий университет обжаловал отстранение проректоров-коррупционеров

Проректоры ЕГУ обвиняются в организации поборов с сотрудников и преподавателей, один из них приговорен к 3,5 годам колонии, другой — к штрафу и запрету занимать должности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым