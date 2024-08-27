Трое в лодке, не считая таксы. Опубликован видеоспойлер о путешествии в островное Заонежье

Большой проект «Заонежье обетованное-2» выйдет на портале «Карелия.Ньюс». Наш портал уже рассказывал, что в начале августа главный редактор нашего сайта Евгений Белянчиков, известный фотограф Игорь Подгорный и владелец восстановленного 100-летнего крестьянского дома «Жемчужина Заонежья» Сергей Шихуцкий ездили в островное Заонежье.