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Карелия.ньюс

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  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
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Трое в лодке, не считая таксы. Опубликован видеоспойлер о путешествии в островное Заонежье

Большой проект «Заонежье обетованное-2» выйдет на портале «Карелия.Ньюс». Наш портал уже рассказывал, что в начале августа главный редактор нашего сайта Евгений Белянчиков, известный фотограф Игорь Подгорный и владелец восстановленного 100-летнего крестьянского дома «Жемчужина Заонежья» Сергей Шихуцкий ездили в островное Заонежье.

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