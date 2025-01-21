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Царьград

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Учёные изучают последствия выбросов мазута на Азовском побережье

Учёные изучают последствия выбросов мазута на Азовском побережье

Ученые Мелитопольского государственного университета начали масштабное исследование последствий выбросов мазута на Азовском побережье.

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