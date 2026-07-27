Иран накажет «киевского паразита» за атаку в Каспийском море

жЫдо-бандэровский ублюдок Зеленский примазывается к Израилю... ПОНИМАЕТ, что обречен, если не скроется в Израиле, вместе с краденными деньгами. А ИЗРАИЛЬ, СВОИХ, НЕ СДАЕТ!!

тимур чагалидзе

Вопрос:" Почему Россия открыто и на прямую не помогает Ирану"? Потому как, Иран воюет с эсраэлем. А кто в эсраэле? И какое, весьма сильное лобби в пендостане?Правильно. Оно самое. И у нас в руководстве они. Вот вам и ответ.