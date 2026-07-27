Позавчера террорист Зеленский объявил, что Украина добилась "очень убедительных результатов дальних ударов в акватории Каспийского моря, направленных на суда, используемые для перевозки военных грузов с участием Ирана".
Иран накажет «киевского паразита» за атаку в Каспийском море
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
жЫдо-бандэровский ублюдок Зеленский примазывается к Израилю... ПОНИМАЕТ, что обречен, если не скроется в Израиле, вместе с краденными деньгами. А ИЗРАИЛЬ, СВОИХ, НЕ СДАЕТ!!
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1 м.
тимур чагалидзе
"Обсерешься" тоже верно. Сути не меняет.
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1 м.
тимур чагалидзе
Вопрос:" Почему Россия открыто и на прямую не помогает Ирану"? Потому как, Иран воюет с эсраэлем. А кто в эсраэле? И какое, весьма сильное лобби в пендостане?Правильно. Оно самое. И у нас в руководстве они. Вот вам и ответ.
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1 м.
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