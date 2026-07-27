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Иран накажет «киевского паразита» за атаку в Каспийском море

Иран накажет «киевского паразита» за атаку в Каспийском море

Позавчера террорист Зеленский объявил, что Украина добилась "очень убедительных результатов дальних ударов в акватории Каспийского моря, направленных на суда, используемые для перевозки военных грузов с участием Ирана".

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
жЫдо-бандэровский ублюдок Зеленский примазывается к Израилю... ПОНИМАЕТ, что обречен, если не скроется в Израиле, вместе с краденными  деньгами. А ИЗРАИЛЬ, СВОИХ, НЕ СДАЕТ!!
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1 м.
тимур чагалидзе
&quot;Обсерешься&quot; тоже верно. Сути не меняет.
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1 м.
тимур чагалидзе
Вопрос:&quot; Почему Россия открыто и на прямую не помогает Ирану&quot;? Потому как, Иран воюет с эсраэлем. А кто в эсраэле?  И какое, весьма сильное лобби в пендостане?Правильно.  Оно самое. И у нас в руководстве они. Вот вам и ответ.
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1 м.