«Послал нас сражаться в проигрышной битве». Соратники Макрона в ярости из-за его решения о досрочных выборах

Американское информационное агентство Bloomberg сообщило, что решение президента Франции Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание и провести перевыборы вызвало недовольство и хаос среди его окружения, в частности в его партии «Ренессанс».
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