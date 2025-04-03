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Царьград

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Доктор Мясников удивился анализу, который французский гинеколог назначил беременной

Доктор Мясников удивился анализу, который французский гинеколог назначил беременной

Он не понял, зачем исследование вообще нужно было.Александр Мясников, известный врач и телеведущий, поделился историей, которая вызвала у него недоумение.

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