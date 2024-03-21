WP: Трамп боится болезни Альцгеймера из-за истории отца Трамп регулярно высмеивает оговорки Байдена и обвиняет его в слабоумии, отчасти это вызвано страхом перед болезнью Альцгеймера, от которой страдал его отец, что оказало сильное влияние на политика, выяснила WP Дональд Трамп рядом с портретами родителей (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images) Бывший президент Дональд Трамп опасается получить болезнь Альцгеймера, как его отец, Фред Трамп-старший, пишет Washington Post со ссылкой на источники.
Трамп боится деменции
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Полуэктов
А чего её бояться, если она уже здесь? Её учитывать надо. И как-то жить с нею дальше. Это ж объективно. И без глупых обид.
Ответить
18 час.
Виктор Полуэктов
Это кому совет, - болезни-Деменции? Или рекомендация американскому электорату? Что до выборов, то в Ю-Эс-Эй всё совершенно не как у нас: там избиратели выбирают в США не президента, а только высокую группу Выборщиков. А выборщики уже там дальше выбирают того, в чью сторону их направят влиятельные силы, кланы и внутренние блоки влияния, на взаимодействии которых существует и строится вся практическая политика Америки. Такие дела.
Ответить
18 час.
Андрей
Трамп трус! Байден то совсем не боится...😀😀😀
Ответить
17 час.
Свежие комментарии