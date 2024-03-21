Трамп боится деменции

А чего её бояться, если она уже здесь? Её учитывать надо. И как-то жить с нею дальше. Это ж объективно. И без глупых обид.

Виктор Полуэктов

Это кому совет, - болезни-Деменции? Или рекомендация американскому электорату? Что до выборов, то в Ю-Эс-Эй всё совершенно не как у нас: там избиратели выбирают в США не президента, а только высокую группу Выборщиков. А выборщики уже там дальше выбирают того, в чью сторону их направят влиятельные силы, кланы и внутренние блоки влияния, на взаимодействии которых существует и строится вся практическая политика Америки. Такие дела.