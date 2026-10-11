Во Владимирской области выявили 89 случаев самовольного подключения к электросетям

В 13 случаях владимирцы подключались к элекросетям повторно.С начала 2026 года специалисты компании «Энергосбыт Волга» зафиксировали во Владимирской области 89 фактов самовольного подключения к электросетям.
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