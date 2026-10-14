Юрист Жорин предупредил о штрафах за реалистичные ИИ-фото происшествий

За распространение сгенерированных нейросетями реалистичных изображений несуществующих взрывов, пожаров и катастроф может грозить административная ответственность.
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