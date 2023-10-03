Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

791 подписчик

Пострадавшие от наводнения жители Пуциловки пожаловались на администрацию Уссурийска

Пострадавшие от наводнения жители Пуциловки пожаловались на администрацию Уссурийска

Жители дома по улице Ворожейкина в Уссурийске пожаловались местным блогерам и СМИ на отказ администрации в выплате компенсации за порчу имущества во время наводнения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх