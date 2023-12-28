Мария Захарова высказалась об осуждении участников голой вечеринки Ивлеевой

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова высказалась об участниках нашумевшей “голой” вечеринки в Москве, организованной блогером Анастасией Ивлеевой.
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