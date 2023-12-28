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Мария Захарова высказалась об осуждении участников голой вечеринки Ивлеевой

Мария Захарова высказалась об осуждении участников голой вечеринки Ивлеевой

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова высказалась об участниках нашумевшей “голой” вечеринки в Москве, организованной блогером Анастасией Ивлеевой.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Мотвиенко. Валька стакан мы ждем твоего комента голой вечеринки.
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9 час.

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