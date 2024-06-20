«Все возможно»: Анналена Бербок не исключает, что будет баллотироваться на пост канцлера Комментарии немцев: Если она станет канцлером, я эмигрирую из Германии.
Немцы в восторге от канцлера Бербок
Комментарии
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Юрий анин
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16 час.
Михаил
АннаЛена БерБок, а в сущности, с какого бока не посмотри - ДУРА ДУРОЙ !
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16 час.
Юрий Сидоров
Народ будет достоин своего наместника-цы. Немцы, вы нюх потеряли? Об вас ноги вытирают!!!
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14 час.
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