Анатолий Тимофеевич родился в 1941 году в Доволенском районе Новосибирской области. В 1964 году он окончил агрономический факультет Новосибирского сельскохозяйственного института, а в 1969 году – заочно экономический факультет Омского сельскохозяйственного института.