15 смешных животных, которые очень фотогенично едят

Есть в мире особый дар — выглядеть потрясающе даже с полной еды пастью. Пока мы стесняемся жевать на людях, эти ребята познают дзен: тут тебе и сочный взгляд, и идеально пойманный момент, и абсолютное равнодушие к столовому этикету.
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