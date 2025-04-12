15 смешных животных, которые очень фотогенично едят

Есть в мире особый дар — выглядеть потрясающе даже с полной еды пастью. Пока мы стесняемся жевать на людях, эти ребята познают дзен: тут тебе и сочный взгляд, и идеально пойманный момент, и абсолютное равнодушие к столовому этикету.