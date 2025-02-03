Переизбрание Дюкова в РФС — ступенька к новым рокировкам

Объясняем, почему теперь напряглись очень многие топ-руководители. Переизбрание главы «Газпром нефти» Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза только далекие от мира футбола люди могли счесть воскресной сенсацией.
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