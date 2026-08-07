Капитальный ремонт на станции Мытищи завершится в этом году

На станции Мытищи Ярославского направления идет капитальный ремонт пассажирской инфраструктуры. До конца года планируется обновить две платформы и навесы над ними, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
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