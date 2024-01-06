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«Люблю мужа, но думаю о другом»: почему женщин тянет на измены в браке

«Люблю мужа, но думаю о другом»: почему женщин тянет на измены в браке

Счастливый брак, любящий муж — все прекрасно, но почему тогда «тянет налево»? Что это: скука, проблемы в сексе или тоска по бурной молодости, когда была красива и желанна? И стоит ли теперь разводиться, если появились такие мысли? Узнали у экспертов.

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