«Люблю мужа, но думаю о другом»: почему женщин тянет на измены в браке

Счастливый брак, любящий муж — все прекрасно, но почему тогда «тянет налево»? Что это: скука, проблемы в сексе или тоска по бурной молодости, когда была красива и желанна? И стоит ли теперь разводиться, если появились такие мысли? Узнали у экспертов.