Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил российского лидера Владимира Путина за освобождение американского гражданина Стефана Хаббарда.
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