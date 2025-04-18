В России врачи спасли зрение ребенку с редким течением тяжелого заболевания

Специалисты офтальмологического отделения Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России провели успешное многоэтапное лечение ребенку с крайне редким течением тяжелого заболевания — поздней реактивацией ретинопатии недоношенных.
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