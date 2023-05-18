Военное обозрение

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Спецпредставитель Китая: Панацеи для решения украинского конфликта нет

Спецпредставитель Китая: Панацеи для решения украинского конфликта нет

Китай продолжает прилагать усилия, чтобы найти пути мирного урегулирования украинского конфликта. Власти страны в феврале предложили свой мирный план, который бурно обсуждается в мировых СМИ.

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