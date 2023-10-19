Белорусская санстанция нашла нарушения у 100% заведений, где готовят шаурму

Санитарные службы провели рейд по объектам общепита и посмотрела как готовят шаурму в Гродно.Пресс-служба Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии заявила о том, что в ходе проверки 11 объектов и 4 субъектов хозяйствования павильонов с шаурмой на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм объекты общепита была найдена масса нарушений.
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