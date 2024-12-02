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Эксперт Силаев: Зурабишвили перестанет быть неприкосновенной, и её арестуют

Эксперт Силаев: Зурабишвили перестанет быть неприкосновенной, и её арестуют

5332 прочтения Вчера Несмотря на заявления действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что она намерена остаться у власти, после окончания срока полномочий её могут арестовать, так как, согласно конституции страны, неприкосновенность Зурабишвили закончится в тот момент, когда новый президент принесёт присягу.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Зарубают эту швильку, сольют в канализацию, как вонючее дерьмо. Скорее бы...
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