Эксперт Силаев: Зурабишвили перестанет быть неприкосновенной, и её арестуют

5332 прочтения Вчера Несмотря на заявления действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что она намерена остаться у власти, после окончания срока полномочий её могут арестовать, так как, согласно конституции страны, неприкосновенность Зурабишвили закончится в тот момент, когда новый президент принесёт присягу.
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