Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Казахские воры готовят сирийский сценарий для Казахстана под контролем представителя Сити в Астане

Казахские воры готовят сирийский сценарий для Казахстана под контролем представителя Сити в Астане

ПОЛИТнавигатор. Все, как на Украине: Казахстан идет к запрету Дня Победы Айнур Курманов.  19.04.2025 14:29 (Мск) , Москва В Казахстане, несмотря на внешнюю мишуру формального празднования 80-летия Победы, в реальности продвигаются нарративы, подменяющие прежние советские.

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