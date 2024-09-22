Нетаньяху вновь потребовал от министров временно воздержаться от интервью

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху на фоне обострения конфликта Израиля с шиитской ливанской группировкой «Хезболла» потребовал от своих министров временно воздержаться от любых интервью, сообщает телеканал14Now.
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