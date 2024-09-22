📹❗️Запорожье! Первые кадры удара планирующей ФАБ, либо Д-30СН УМПБ, предположительно, по одному из энергообъектов города.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹❗️Запорожье! Первые кадры удара планирующей ФАБ, либо Д-30СН УМПБ, предположительно, по одному из энергообъектов города.