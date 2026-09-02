Какие привычки чехов поражают русских туристов до сих пор

От охоты за скидками до нежелания мыть чашку после каждого кофе — разбираем привычки чехов, которые шокируют русских туристов и переворачивают представление о комфортной жизни.
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