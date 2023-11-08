В Новосибирске мужчину осудили за убийство друга из ревности

Житель города избил соперника руками и ногами, отчего тот впоследствии умер.Суд Кировского района Новосибирска приговорил 47-летнего мужчину к восьми с половиной годам пребывания в колонии строгого режима за убийство из ревности.
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