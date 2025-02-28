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  • Eduard
    Сами виноваты верят анонимкам!Более 5 тыс. чело...
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    Прекращайте народ дернать этими фальшивками.Кто минироаать будит предупреждать не станит,в чем смысл минирования тогда.Более 5 тыс. чело...
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    Вместоютого чтр бы тущить придурки снимают, Что с людьми,они тупеют!Вспыхнувший на ос...

«Замок купил у Пугачевой»: Якубович пошутил о своих несметных богатствах

«Замок купил у Пугачевой»: Якубович пошутил о своих несметных богатствах

Звезду «Поля чудес» объявили тайным миллиардером. Многолетний телеведущий популярной программы на Первом канале «Поле чудес» и актер Леонид Якубович отреагировал на слухи о якобы принадлежащей ему дорогостоящей недвижимости.

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