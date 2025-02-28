«Замок купил у Пугачевой»: Якубович пошутил о своих несметных богатствах

Звезду «Поля чудес» объявили тайным миллиардером. Многолетний телеведущий популярной программы на Первом канале «Поле чудес» и актер Леонид Якубович отреагировал на слухи о якобы принадлежащей ему дорогостоящей недвижимости.
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