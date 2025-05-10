Компания из США покупает часть газопровода «Турецкий поток»

Американская инвестиционная компания Elliott Investment Management ведет переговоры о покупке доли в портфеле инфраструктурных активов, который включает участок маршрута «Турецкий поток» на территории Болгарии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
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