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Компания из США покупает часть газопровода «Турецкий поток»

Компания из США покупает часть газопровода «Турецкий поток»

Американская инвестиционная компания Elliott Investment Management ведет переговоры о покупке доли в портфеле инфраструктурных активов, который включает участок маршрута «Турецкий поток» на территории Болгарии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

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