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К вопросу о терминах «Палестина» и «палестинцы»

К вопросу о терминах «Палестина» и «палестинцы»

Территориальное развитие конфликта в Палестине К настоящему времени в СМИ и благодаря им на обывательском уровне устоялось искаженное понимание термина «Палестина».

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Комментарии
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NK
Nathan Kleeorin
Ах Павел Густерин, Павел Густерин, что же вы не пометили арабские поселения на карте современного Израиля? И почему, а главное зачем окрасили в красноватый цвет &quot;Пелестины&quot; всю британскую подмандатную Палестину? Да и славная у вас карикатура на ситуацию  1967. На ней влажные мечты арабских погромщиков. Не срослось... Что же вы так нагло фальсифицируете и современность и историю, а главное зачем? Не уж-то ваша цель разжечь антисемитизм в РФ? Вам мало Махачкалы? Вы мерзавцы, господа! Хотелось бы, чтобы Павел Густерин или редакция &quot;МИРТЕСЕН&quot; ответили в чем действительная цель этих фальсификаций и главное кто попросил вас это сделать? Для меня, как для человека любящего Россию не меньше чем Израиль это исключительно важно!
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