К вопросу о терминах «Палестина» и «палестинцы»

NK

Nathan Kleeorin

Ах Павел Густерин, Павел Густерин, что же вы не пометили арабские поселения на карте современного Израиля? И почему, а главное зачем окрасили в красноватый цвет "Пелестины" всю британскую подмандатную Палестину? Да и славная у вас карикатура на ситуацию 1967. На ней влажные мечты арабских погромщиков. Не срослось... Что же вы так нагло фальсифицируете и современность и историю, а главное зачем? Не уж-то ваша цель разжечь антисемитизм в РФ? Вам мало Махачкалы? Вы мерзавцы, господа! Хотелось бы, чтобы Павел Густерин или редакция "МИРТЕСЕН" ответили в чем действительная цель этих фальсификаций и главное кто попросил вас это сделать? Для меня, как для человека любящего Россию не меньше чем Израиль это исключительно важно!