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Соревнования по триатлону на ОИ в Париже перенесли из-за загрязнения Сены

Соревнования по триатлону на ОИ в Париже перенесли из-за загрязнения Сены

Неудовлетворительное качество воды в реке Сена стало причиной переноса соревнований по триатлону в мужском индивидуальном зачете на Олимпиаде в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз триатлона (World Triathlon).

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