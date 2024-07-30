Соревнования по триатлону на ОИ в Париже перенесли из-за загрязнения Сены

Неудовлетворительное качество воды в реке Сена стало причиной переноса соревнований по триатлону в мужском индивидуальном зачете на Олимпиаде в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз триатлона (World Triathlon).
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