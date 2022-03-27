«Прекратите позорить Украину»: экс-депутат Рады Ирина Фарион раскритиковала украинских беженцев за «язык Путина»

Украинская политическая и общественная деятельница, бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион, известная своими антироссийскими высказываниями, раскритиковала беженцев с Украины за то, что они, приезжая в другие страны, разговаривают по-русски.
Украинская политическая и общественная деятельница, бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион, известная своими антироссийскими высказываниями, раскритиковала беженцев с Украины за то, что они, приезжая в другие страны, разговаривают по-русски.
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