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«Прекратите позорить Украину»: экс-депутат Рады Ирина Фарион раскритиковала украинских беженцев за «язык Путина»

«Прекратите позорить Украину»: экс-депутат Рады Ирина Фарион раскритиковала украинских беженцев за «язык Путина»

Украинская политическая и общественная деятельница, бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион, известная своими антироссийскими высказываниями, раскритиковала беженцев с Украины за то, что они, приезжая в другие страны, разговаривают по-русски.

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